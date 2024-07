"Nous allons augmenter le budget du Grand Théâtre National à la hauteur de 4 milliards" Serigne Fall Guèye

Nouvellement installé comme le nouveau Directeur Général du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, l'artiste Serigne Fall Guèye plus connu sous le diminutif de Black semble être très ambitieux pour accomplir sa mission. Il a fait sa première sortie médiatique, ce mercredi, sur les ondes de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS). Selon ce dernier, le Grand Théâtre souffre. Et, il a besoin d'être soigné pour l'intérêt du monde culturel et des artistes de la sous-région.





Dans son intervention, il plaide pour l'augmentation du budget de l'institution qui s'élève à 700 millions F CFA avec une masse salariale de 600 millions de francs CFA. Ce budget est faible comparé aux missions du Grand Théâtre qui a aussi pour vocation de promouvoir les valeurs culturelles sénégalaises à l'international. Par conséquent, l'augmentation de son budget s'impose comme une solution à l'accomplissement de ses missions.









"Mon combat, c'est d'augmenter le budget du Grand-Théâtre avec une somme de 4 milliards de francs CFA pour pouvoir assurer convenablement les activités de notre mission. Le Grand Théâtre vend l'identité culturelle sénégalaise et africaine à l'échelle mondiale à travers des séries de spectacles vivants. " a-t-il déclaré.





Serigne Fall Guèye accordera, demain, un grand entretien à Seneweb. Il partagera sa feuille de route qui redonnera au Grand Théâtre National Doudou Coumba Ndiaye Rose son lustre d'antan.