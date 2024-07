"Présidentielles 2024 au Sénégal, Échec et Mat": Le premier ouvrage qui retrace le dernier scrutin présidentiel

Après "le Sénégal sous Laser Politique" lancé juste avant les joutes électorales, le juriste-écrivain Boubacar Mohamed Racine SY revient avec un nouvel ouvrage intitulé "Présidentielles 2024 au Sénégal, Échec et Mat" paru aux éditions l’Harmattan Sénégal.





Le livre se penche sur les élections présidentielles sénégalaises de 2024, un moment crucial pour la démocratie du pays. Le récit détaille les rivalités politiques intenses, notamment entre le camp du président Macky Sall, représenté par le Premier Ministre Amadou Ba, et le Pastef, un parti en ascension rapide soutenu par Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko.





Malgré la présence d'autres candidats, l'élection prend des allures de référendum entre le pouvoir en place et son opposition la plus ferme.





Le livre illustre la résilience de la démocratie sénégalaise qui a brillé malgré les défis.





Il loue également le rôle vital des institutions judiciaires, notamment le Conseil constitutionnel et la Cour suprême, qui ont joué un rôle déterminant dans la tenue des élections en dépit des tentatives de perturbation.









Le jeune auteur explore en profondeur la figure de Macky Sall, questionnant s'il est un génie politique ou un machiavélique. Il aborde également la montée du phénomène politique Ousmane Sonko, ainsi que le destin présidentiel du nouveau président, illustrant la main divine derrière son ascension.