[Vidéo] "Quand on refuse, on dit non" : Awadi tape fort dans son nouvel opus

Awadi, "Quand on refuse, on dit non"

Après cinq ans de réflexion, d’écriture, d’observation, de travail ardu et de création au sein de son laboratoire, le studio Sankara, et de recherche pour se réinventer, l'un des pères fondateurs du rap galsen, Didier Awadi, signe un come-back retentissant avec un nouvel album intitulé "Quand on refuse, on dit non".





Ce 7e album au style particulier a été visité, le 2 janvier, dernier à la salle de cinéma du Sea Plaza, en présence d'acteurs culturels, mais également d'hommes politiques à l'image du ministre de la Culture, du député Guy Marius Sagna, de la légende Ismaël Lô, de l'ancien international sénégalais Khalilou Fadiga et bien d'autres personnalités.





Cet opus, composé de 12 titres, accompagné d'un film, est une innovation de la musique avec la collaboration de génies tels que les musiciens Akatché, Ben Aflow, Just Beat, Louis Alexandre Thomas Faye, Darche Voukoulou et Ismaël Mapaga. Sans oublier la touche des légendaires Baaba Maal et Duggy Tee.





"Quand on refuse, on dit non". Ce titre, emprunté au roman de l’écrivain ivoirien Ahmadou Kourouma, est une manière, pour Awadi, de lui rendre hommage, mais surtout un moyen pour le membre fondateur du Positive Black Soul (PBS) d'inviter l'Afrique à prendre la plénitude de ses responsabilités.





Le film (court métrage) sur la traite transatlantique a été tourné dans la Maison des esclaves de Gorée où les rôles ont été inversés. L'artiste y a également évoqué les questions liées à la souveraineté : la sécurité, la défense, la monnaie, l’eau, l’électricité, le pétrole, le gaz, les données personnelles.





"Pourquoi cette fuite de responsabilité ?", s'interroge le rappeur panafricaniste, car pour lui, c'est simple : "Quand on refuse, on dit non !"