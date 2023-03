"Sargual Djigén Gni" : Iris Munos et l'Orchestre national rendent hommage aux femmes !

Si Brel était une femme ?". Tel est le projet assorti d'un méga concert prévu ce weekend à la maison de la culture Douta Seck pour rendre hommage à Jacques Brel et aux femmes.





Le concert sera animé par la star française Iris Munos en compagnie de l'Orchestre national du Sénégal. Un projet de longue date, concrétisé et qui sera suivi dans une logique parfaite avec le soutien indéfectible de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Dakar. Selon Iris Munos, c'est un projet qui consiste à honorer la légende de la musique belge et française Jacques Brel avec l'appui de l'Orchestre national du Sénégal composé de grands musiciens chevronnés qui vont accompagner la chanteuse.