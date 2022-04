"Serviteur du peuple" sur Arte: quand Volodymyr Zelensky jouait au président

La France a failli avoir Coluche, les États-Unis ont élu Ronald Reagan, et l’Ukraine a choisi Volodymyr Zelensky. Mais voilà, avant de devenir président de l’Ukraine, celui-ci a eu une carrière bien différente de ses fonctions actuelles: il était humoriste et acteur.



À 44 ans, il a connu le succès populaire à la télé avant de rencontrer la victoire aux urnes et d’être élu en 2019. À la fois producteur et présentateur, Volodymyr Zelensky, s’est fait connaître en Ukraine avec sa société de production, Studio Kvartal 95, et ses émissions de divertissement. Il a également gagné l’édition ukrainienne de Danse avec les Stars en 2006, et prêté sa voix à l’ours Paddington pour le doublage du film en Ukraine.





Mais c’est sa carrière d’acteur qui a propulsé Volodymyr Zelensky sur le devant de la scène. Et notamment en 2015, année au cours de laquelle il a interprété un professeur d’histoire dans la série Serviteur du peuple. Arte diffuse ce vendredi 8 avril le premier épisode de la saison 1 à 22h25. Tous les épisodes, eux, sont déjà disponibles sur la plateforme Arte.tv.





3 saisons



La série, qui compte au total trois saisons, a été diffusée à la télévision Ukrainienne sur la chaîne 1+1 de 2015 à 2019, et a rencontré un grand succès. Elle est la série télévisée la plus regardée d’Ukraine. Les épisodes ont été mis à disposition gratuitement sur YouTube, et cumulent, avec la diffusion télé, près de 20 millions de spectateurs.



Mêlant comique et politique, Serviteur du peuple raconte l’histoire de Vassili Goloborodko, professeur d’histoire de 37 ans, à Kiev. Un jour, ce dernier s’insurge contre le pouvoir en place, rongé par la corruption, et qualifie les dirigeants de l’Ukraine, ainsi que les candidats à la prochaine présidentielle “d’enfoirés”. Mais il est filmé par ses élèves, qui s’empressent de diffuser la vidéo sur Internet, vidéo qui devient virale. Porté par la vague de soutien qu’il reçoit alors, Vassili Goloborodko se présente aux élections présidentielles, qu’il gagne avec 67 % des suffrages.





Un rôle prémonitoire, puisqu’en 2018, fort du succès de la série, Volodymyr Zelensky se lance réellement dans la campagne présidentielle ukrainienne. Il fonde un parti politique auquel il donne le nom de la série, Serviteur du Peuple, et construit son programme sur les mêmes revendications que son personnage: la lutte contre la corruption des élites. Une stratégie payante: Zelensky est largement élu président le 21 avril 2019, avec 73,2% des suffrages.