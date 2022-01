"SUMBERA": Retour sur le titre fétiche de WaFlash de Thiès

Chaque weekend, Seneweb vous offre une belle épopée musicale avec un titre phare sur la discographie musicale sénégalaise. 24 ans après, Sumbera de Waflash de Thiès fait toujours son effet. Focus sur ce titre sublime qui laisse de bons souvenirs vivaces pour les férus de la musique.





Avril 1998, Ma Sané et sa bande d'amis Waflash de Thiès, un groupe de stars de la scène musicale sénégalaise, mettaient sur le marché ‘’SUMBÉRA!’’un titre phare qui est un extrait de leur deuxième opus intitulé "PROSPER" en hommage à feu Abdoulaye Prosper Niang, membre fondateur du groupe Xalam, enregistré au Studio 2000 du groupe Origines SA. Une chanson magnifique qui avait marqué les esprits et continue d’alimenter plus ou moins passionnés à l’évocation des souvenirs qui lui sont attachés.





Cette chanson, qui côtoie aisément "Cour des Grands" de Youssou N’Dour et Axel Red (1998), a dérouté les oreilles les plus conservatrices qui, selon les mélomanes, attendaient de la musique africaine qu’elle sonne comme « un musée » et mette « un os dans le nez et des cloches aux pieds » à des auditeurs peu aventureux et surtout hâtés de classer méticuleusement leurs disques dans une collection soigneusement sélectionnée pour vendre l'identité de la musique sénégalaise.





Un véritable coup d’éclat qui a permis à la jeune chanteuse Ma Sané originaire de la Casamance, de marquer son empreinte sur la sphère musicale au Sénégal.





Ma Sané et ses amis ont été reconnus à l'époque par leurs pairs, dans un pays dominé par le mbalax. La musique novatrice de cette bande de copains de Thiès, carrefour ferroviaire le plus important du pays, fait de Waflash l’un des groupes phares du Sénégal des années 1999/ 2000.





Pour rappel, le groupe est fondé en 1990 par dix amis d'enfance, à Som, leur quartier de Thiès, à 70 km à l’est de Dakar. Waflash est un groupe sénégalais proposant une musique de fusion mêlant mbalax avec d'autres sonorités. Actuellement, le groupe est en stand-by plus le jour chacun travail pour sa propre carrière solo mais ils se retrouvent de temps en temps pour des showcases occasionnellement au "Café des Arts de Thiès" .