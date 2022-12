"Tirailleurs", le film d'Omar Sy qui rend hommage aux tirailleurs sénégalais

"Tirailleurs", le film d'Omar Sy

Omar Sy, l’acteur français d’origine sénégalaise était à Bordeaux hier mercredi 07 décembre dans les locaux du journal Sud-Ouest. La star de cinéma est actuellement en pleine promotion pour la sortie de son film « Tirailleurs ». Il a répondu aux questions d’une dizaine de lecteurs du journal. « Tirailleurs » sort sur les écrans le 04 janvier 2023.





L’œuvre cinématographique raconte l’histoire de Thierno Diallo, un jeune homme enrôlé de force dans l’armée française pour aller combattre pendant la Première guerre mondiale. Omar Sy qui campe Bakary Diallo dans le film est le père de Thierno (Alassane Diong). Il va à son tour s’engager dans l’armée coloniale afin de protéger son fils sur le champ de bataille. Bakary fera tout pour assurer sa mission de père.





« L'Histoire et les histoires m’ont toujours intéressé »





Lors de son passage à Bordeaux hier, Omar Sy a rappelé que les tirailleurs sénégalais sont souvent cités pendant la seconde guerre mondiale, alors qu’ils ont aussi participé à la Grande Guerre. Son film veut donc rendre hommage à tous ces soldats sans exception. « Je l’ai appris tardivement, l’Histoire et les histoires m’ont toujours intéressé. Quand on parle des tirailleurs sénégalais, on entend parler beaucoup de la seconde guerre pas forcément de la première. L’important était de rendre hommage à tous les tirailleurs, de rappeler ce qu’ils ont fait, de le transmettre » a-t-il déclaré. Le dernier tirailleur de la Première guerre mondiale est mort au Sénégal en 1998. Ces tirailleurs sénégalais venaient de toute l’Afrique francophone. Le film d’Omar Sy porte pour la première fois à l’écran, le point de vue d’un tirailleur dit sénégalais.





Le camp Thiaroye





Avant lui, son compatriote, Ousmane Sembène avait déjà fait un film sur le camp Thiaroye, du nom de ce célèbre camp dans lequel des tirailleurs sénégalais avaient été tués par l’armée française. Venus des colonies de l’Afrique occidentale française, ces anciens combattants de l’armée coloniale et prisonniers en Europe durant la seconde guerre mondiale, sont rassemblés avant leur démobilisation en novembre 1944 au camp de transit de Thiaroye au Sénégal.