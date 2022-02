"Voices of the river " : Des artistes africains unissent leurs voix pour une cause noble

"Fleuve Sénégal", nouveau single extrait de l'album Voices of the river: Pathways to Peace, composé par Daara J Family feat. Baaba Maal, Fatoumata Diawara, Noura Mint Seymali, Sékou Kouyaté et Noumoucounda.