Racine Sy et la ville de Podor immortalisent l'icône planétaire Baba Maal





Samedi 09 décembre 2023 : un jour à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de Podor. En présence du Gouverneur de la région de Saint-Louis, du Préfet et de Tout Podor, l'artiste de renommée mondiale Baba Maal a été honoré par le Maire Mamadou Racine Sy et le conseil municipal qui ont donné son nom à un des boulevards les plus fréquentés de la capitale du Toro.





Les orateurs ont vivement salué la générosité du maire de Podor qui a proposé au conseil municipal que cet important boulevard qui abrite plusieurs services départementaux puisse porter le nom de l’illustre artiste Baba Maal.





À leur tour, les conseillers ont à l'unanimité voté pour l'érection de ce boulevard Elhadji Baba Maal de Podor.





Pour l'intéressé, de toutes les distinctions glanées ici et là entre le Sénégal, l'Europe et l'Amérique, c'est celle de Podor qui l'a le plus marqué et ému...





Le maire Racine Sy a été auteur d'un discours qui a marqué les esprits. Faudrait-il le rappeler, il a porté le projet accompagné par l'ensemble des composantes du conseil municipal.





À son avis, Podor a la chance de compter sur les compétences d'un artiste de niveau mondial du nom de Baba Maal, une voix internationale. En vérité poursuit- il, "Baba Maal est l'unique Podorois à bénéficier d'une telle image à l'international par la magie de son art".





L'édile a aussi mis en lumière le travail colossal de l'artiste pour le rayonnement du Puulagu, du Sénégal et de l'Afrique. De ce point de vue, il mérite amplement cette distinction.





Baba Maal a offert symbolisuement un cheval au maire de Podor. Il promet de belles choses à l'avenir pour montrer toute sa reconnaissance au Maire de Podor et à tout le conseil municipal.





Cette cérémonie a eu lieu dans le contexte particulier de la tenue du festival des Blues du fleuve organisé par Baba Maal et c'est la deuxième fois que Racine Sy accepte d'en être le parrain.