Relance du théâtre scolaire à Kaolack: L’environnement au cœur des prestations

La Relance du théâtre à l'Ecole

C'est dans une ambiance festive que les écoles élémentaires et les établissements du moyen secondaire de la région de Kaolack finalistes ont compéti, samedi dernier, dans la perspective de la relance du théâtre scolaire à l’Alliance française.





Le thème de la préservation de l'environnement a été au menu des présentations théâtrales. Au delà de l'éclosion des talents cachés, les prestataires ont invité à un meilleur comportement pour la préservation de l'environnement.





Dans son allocution, l'inspecteur d'académie (IA), Siaka Goudiaby a rappelé que la production théâtrale améliore le niveau des apprenants en lecture et en écriture, développe l'estime de soi tout en permettant la découverte culturelle.





L'IA, soucieux de la postérité, a cité Antoine de Saint Exupéry en ces termes: «Nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres mais nous l'empruntons à nos enfants.»





Mariama Ndiaye en classe de CM1, meilleure actrice du théâtre scolaire









Quant au DAGE du ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, par ailleurs parrain de l’événement, Tamsir Guèye a laissé entendre dans son discours que la protection de l'environnement est un défi économique et plus encore une question de survie.





Pour le représentant du directeur de l'enseignement moyen secondaire général, Cheikh Tidiane Diallo, le théâtre participe à l'amélioration des compétences langagières.





Le gouverneur de la région de Kaolack a exhorté tout le monde à adopter un changement de comportement pour la préservation de l'environnement.