Remplacée au poste de PCA : Adja Sy renouvelle sa confiance au président Macky Sall

Adja Sy remplacée au Poste de Pca du Grand Théâtre

Après deux ans passés au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose comme présidente du Conseil d'administration, Adja Sy, membre du mouvement Fékké Maci Bollé de Youssou Ndour, a été remplacée par Ahmadou Ndiaye au poste de PCA, en marge du Conseil des ministres de ce mercredi 19 octobre.





Khadija Sy a tenu à remercier Youssou Ndour et à réitérer son soutien au président de la République. "Je rends grâce à Allah SWT et je tiens à exprimer toute ma gratitude et mes sincères remerciements à l’endroit du président de la République pour la confiance qu’il a toujours placée en ma personne et surtout en me nommant à la présidence du Conseil d’administration du grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Je remercie également mon ami et frère le président Youssou Ndour pour son soutien indéfectible. Mes remerciements vont aussi à l’endroit de tout le personnel du Grand Théâtre pour leur loyauté et leur dévouement sans faille.