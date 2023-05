Renaissance culturelle à Ndiaganiao : Aliou Sow alloue une enveloppe de 60 millions pour la promotion de la culture

Ce week-end, le patrimoine culturel de Ndiaganiao a été revisité au cours de la célébration du "Mbott". Cette cérémonie, selon le ministre de la Culture Aliou Sow, valorise et célèbre les valeurs culturelles de la commune de Ndiaganiao.





"Le "Mbott", c'est un instrument culturel adossé au "Ndout" qui est une cérémonie d'initiation qui se passe à une fréquence régulière dans tous les villages de la commune de Ndiaganiao. Nous avons pensé que cette belle culture doit être partagée, connue, pérennisée donc nous l'avons soumis au ministre", a expliqué le maire de Ndiaganiao, Dr Tening Sène.





Ainsi, en vue d'accompagner les initiatives de la municipalité dans l'organisation des journées culturelles et économiques du Jegem une convention de partenariat d’une valeur de 10 millions sera signée entre le Fonds des manifestations culturelles et la Commune de Ndiaganiao.





"Ce fonds sera à disposition dans les meilleurs délais. Et pour la conservation du "Mbott" et pour anticiper sur la prochaine édition, un Fonds d’appui du Patrimoine de 5 millions sera mis à la disposition de la commune pour préserver ce patrimoine ô combien important", a annoncé le ministre Aliou Sow.





Mieux encore, il va doter la commune de Ndiaganiao d'une maison du cinéma et de l’audiovisuel qui sera "un cadre d’expression du patrimoine, mais également, de conservation par l’image et le son des aspects du patrimoine qui peuvent être diffusés, mais également versés dans les produits de marketing territorial pour développer la coopération décentralisée et partager davantage avec tous les autres Sénégalais ce que vous avez de meilleur, c’est-à-dire votre richesse culturelle. Et pour cela, une convention de 40 millions sera signée entre la mairie de Ndiaganiao et la direction compétente", a annoncé le ministre.





Le maire a rappelé l'objectif de la municipalité qui est de faire de la culture un outil de marketing territorial et d'organiser régulièrement au moins une fois par an cette activité qui pourrait attirer des visiteurs, des touristes, le monde de la culture.