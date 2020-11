Réouverture du domaine Nianing : Le reggae man Mamj interpelle Bara Tall

Le reggae man Mamj interpelle Bara Tall

"M. Bara Tall en tant que patriote et mode?le de re?ussite sociale, aidez les familles et la jeunesse de Nianing a? trouver des emplois par la re?ouverture du Domaine de Nianing!". Ce cri de cœur au nom d'une jeunesse désespérée, est celui du reggae man de Nianing Mamadou Diop, plus connu sous son nom d'artiste MamJ Rassoul.





Dans une lettre dont Seneweb a reçu une copie, l'artiste indique que la population de Nianing toute entie?re avait accueilli avec plein d'enthousiasme la promesse d’une reprise de l’ho?tel du Domaine de Nianing.





"Cette reprise était comme un re?solveur de nos peines, nous avions ressenti un regain de dynamisme pour le tourisme de la Petite-Co?te. Ce fut donc avec un immense espoir et une grande joie que nous avons su que vous e?tes le promoteur d’un nouveau cadre ho?telier, qui permettrait de redorer l’image de ce village touristique d’antan", assure MamJ Rassoul.

L'artiste rappelle que le Domaine de Nianing e?tait source de revenus et de richesses pour le village de Nianing et ses alentours. "L’activite? principale du Domaine valorisait non seulement les produits du terroir mais favorisait e?galement le de?veloppement de nombreuses activités telles que l’e?levage, la pe?che, le commerce, les transports, le sport, l’e?ducation, la culture et surtout l’artisanat. Quel fut l’enthousiasme de milliers de jeunes a? l’annonce de la reprise du domaine de Nianing", se remémore-t-il.





Ainsi, la population y voyait de?ja? une possibilite? de concre?tiser leurs projets et un moyen de trouver un emploi.





A l'en croire, certains jeunes qui ont tenté l'immigration clandestine auraient sûrement renoncé a? ce dangereux périple, s'ils avaient encore leur travail au Domaine.