Restitution de biens culturels : L'Afrique réclame son patrimoine !

Certaines œuvres du patrimoine culturel africain se trouvent hors du continent. La restitution des œuvres exposées dans les musées français, constitue un enjeu important de coopération culturelle, scientifique et muséographique entre la France et les pays africains.





Le débat sur la restitution d’objets d’art volés pendant la période coloniale est loin de connaître son épilogue. La polémique a pris de l’ampleur ces dernières années, en raison du regain d’attention pour le passé colonial de l’Europe.





Les dirigeants européens et africains se sont retrouvés ce jeudi à Bruxelles, au premier jour d'un Sommet Union européenne (UE)-Union africaine (UA) destiné à "réinventer" leur partenariat et affronter des défis communs.





Cette fameuse restitution des œuvres d'art pour l'Afrique, soulevée depuis 2017 par le président français Emanuel Macron à l'issue de son discours à l'université de Ouagadougou (Burkina Faso), était au cœur des discussions abordée par le président Macky Sall récemment porté à la tête de l'Union africaine.





C'est le lieu de rappeler à l'Occident de remettre à l'Afrique son patrimoine, volatilisé par l'Administration coloniale.





Sept pays ont présenté des demandes de restitution à la France : le Bénin, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Mali, l’Éthiopie et Madagascar. Aujourd’hui, il n’est pas possible de préciser le nombre et la nature des biens culturels réclamés.





Cependant, un rapport de 2018, commandé par le gouvernement français, a révélé que jusqu’à 90?000 œuvres d’art africaines étaient conservées dans les musées du pays, alors qu’environ 90 % du patrimoine culturel africain se trouve toujours en dehors du continent.





Aujourd’hui, au moins 26 objets d'art seulement ont été restitués au Bénin par la France, l'automne dernier.





Selon Malick Ndiaye, spécialiste et administrateur du musée Théodore Monod de l'Ifan, cette restitution demande d'abord un engagement favorable. "Il faut savoir que face à toutes ces contraintes, si les Etats européens décident de restituer, ils vont le faire. La France a restitué le sabre d’El Hadj Omar au Sénégal ; le Bénin a reçu des objets d'art. Donc, la restitution peut se faire si réellement ils ont la volonté et l'intention", a-t-il affirmé.





À rappeler qu’en marge du Sommet UE-Afrique, la Belgique a remis, jeudi 17 février, à la République démocratique du Congo (RDC) un «inventaire complet» des objets d’art originaires du Congo, détenus par le musée de l’Afrique de Tervuren, nouvelle étape dans le processus de restitution engagé par l’ancienne puissance coloniale.





L'Allemagne aussi est disposée à restituer au Bénin. Seule l'Angleterre fait la sourde oreille face aux demandes.