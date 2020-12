Restitution des œuvres pillées : L’Assemblée nationale française a validé le transfert

Le Transfert des œuvres pillées en Afrique validé

Certains objets culturels historiques appartenant à des pays africains seront restitués. Il s’agit principalement d’œuvres du Sénégal et du Bénin pillées par la France coloniale. L’Assemblée nationale française a validé hier la loi qui permet de transférer les 26 objets du Bénin et le sabre d’El Hadji Oumar Tall ainsi que le fourreau déjà au musée des civilisations noires à Dakar sous forme de prêts. Ces objets seront donc définitivement restitués au Sénégal et au Bénin.