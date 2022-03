[Portrait] Retour sur le parcours de Maguette Wade, faiseur de stars sénégalaises

Portrait de l'ex animateur de la Rts ,Maguette Wade

Ce grand Monsieur de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) de l'époque a donné des moments chargés d’émotions et de bonheur aux Sénégalais et accompagné plusieurs générations grâce à son émission musicale culte mais aussi à son talent.





Né en mars 1946 à Dakar, Maguette Wade a marqué son époque avec sa belle voix au micro. Il a considérablement participé à l’enrichissement de la culture musicale sénégalaise. Il a été l’un des animateurs préférés du public et l’un des rares animateurs radio/télévision qui a fait découvrir et contribué à la notoriété de beaucoup d’artistes évoluant dans divers genres et styles musicaux avec sa fameuse émission Télé-Varieté. Programme de la télévision publique diffusée à l’antenne de 1972 jusqu'à 1990.





Sa simplicité, sa bienveillance et sa réelle gentillesse, alliées à des connaissances encyclopédiques et à un physique imposant ont fait de lui l'un des animateurs les plus populaires de l'histoire de la télévision au Sénégal.





Avec un esprit fédérateur, il a puisé dans tous les registres de la culture africaine plus particulièrement celle du Sénégal: musique, danse, théâtre etc…





Ainsi, force est de reconnaître que toutes les grosses pointures de la musique Sénégalaise lui doivent une fière chandelle. Maguette Wade a reçu plusieurs générations d’artistes et a fortement contribué à les rendre populaires.. Il a été élevé chevalier de l'ordre national du mérite par le président Macky Sall en 2015.





Le sens du service public





Télé-Variété était une émission très courue par les mélomanes et un passage obligé pour bon nombre de talents de la musique Sénégalaise . L'animateur était devenu, de ce fait, un vrai révélateur de futurs grands noms comme Youssou N'Dour, Baaba Maal, Thione Seck, Omar Pène, Ndiaga Mbaye, Laye Mboup, Moussa Ngom, Adja Khar Mbaye Madiaga entres autres artistes.





La plupart des chanteurs sénégalais ont bâti leur notoriété par son truchement . Et l’animateur était une figure de proue de la Radio Télévision Sénégalaise.





A l’époque, un samedi soir sans Maguette Wade était considérée comme une incongruité. Les récriminations et les complaintes des téléspectateurs par courrier et par téléphone ne s’arrêtaient qu’à la prochaine émission. Maguette Wade avait le sens du service public. Aucune ethnie, aucune contrée n’étaient laissées en rade dans son discours.





Un pied dans le monde de la fiction





Un nombre incalculable de nos artistes lui doit beaucoup. Selon le producteur et agent d'artistes Guissé Pène, " Maguette était toujours là quand c’était dur pour certains. Il a aidé beaucoup de gens pour leur succès"





Selon certains témoignages, discuter avec Maguette était un plaisir, car l’homme avait une réelle hauteur de vue. Dans le cadre de Télé -Variété, il a eu des entretiens épiques avec Ndiaga Mbaye ou encore Moussa Ngom. L’homme était extrêmement méticuleux et exigeant, il faisait souvent des va-et-vient pour superviser la diffusion de son émission. Parallèlement à Télé-Variété, Maguette Wade réalisait la plupart des téléfilms de « Diamanoy Tay » et de « Daaray Kocc », selon Pape Ibrahima Sy de Papsy production.





Pour rappel l'animateur est décédé ce mercredi 9 mars à l'âge de 76 ans à l'hôpital universitaire de Fann à Dakar.