RÉUSSITE DE L’ORGANISATION AFRIMA 2023: WALY SECK DONNE LE TON

Considéré comme, le prince de la musique sénégalaise, le lead vocal, du groupe Raam Daan, Waly Ballago Seck compte jouer sa partition pour la réussite des prochaines All Africa Music Awards. Cette manifestation culturelle se tiendra du 12 au 15 janvier 2023 à Dakar au Sénégal.

Après une rencontre avec Mike Dada, le président des AFRIMA, le fils de feu Thione Seck a fait une importante déclaration à la presse nationale et internationale. « Je vais vous dire quelque chose, moi, Wally Seck, pour rien au monde, nous raterons ces AFRIMA. ‘’Kou ma fa deug nema massa’’ ! j’appelle tous mes fans à aller sur le site www.afrima.org pour voter massivement car je suis nominé », dit-il. Waly estime que tous les artistes nominés doivent gagner d’autant plus qu’ils jouent à domicile. Selon ce dernier, les AFRIMA célèbrent l’excellence africaine et le Sénégal est le pays choisi pour abriter l’évènement. C’est une raison de plus de se faire remarquer lors des AFRIMA.

Par ailleurs, le vote sur le site D’AFRIMA est l’un des plus fiables au monde. En effet, le processus de vote qui détermine les gagnants de AFRIMA est audité par un cabinet de renommée mondiale, Pricewaterhousecoopers (PWC).

Pour Monsieur Dada, le président des AFRIMA, cette manifestation culturelle offre des tribunes aux jeunes musiciens comme Wally Seck.

« L’engagement d’un jeune et talentueux africain, comme Wally me fait chaud au cœur ! Il est déjà célébré dans son pays, à travers une plateforme comme AFRIMA. C’est tout le continent qui va l’entendre et le célébrer lui et sa musique. Comme je l’ai dit avant-hier, la musique ‘’Mbalakh’’ est magnifique, et elle doit résonner sur tout le continent », a affirmé le président de AFRIMA.

C’est sous le label de ''Téranga Édition" que le Sénégal accueille du 12 au 15 janvier 2023, les 8 éditions de All Africa Music Awards. Plus de 1 500 personnes sont attendues à Dakar parmi lesquelles 300 artistes et leur équipe. Au menu, il y aura, un show musical, une cérémonie de distinction, le Sommet d’affaires, un concert et beaucoup de rencontres.

AFRIMA est une reconnaissance de la musique africaine à l'échelle mondiale. Sa première cérémonie de remise des prix a eu lieu en 2014 à Lagos au Nigeria. Des pays comme le Ghana et l'Afrique du Sud ont eu l'occasion de recevoir les AFRIMA.

Le Sénégal est le premier pays africain francophone qui abritera AFRIMA.

Le Comité International d'AFRIMA est composé de cinq régions. Il s’agit de SADEC, l’Afrique de l'Est, Afrique centrale, Afrique du Nord et de l'Ouest. Ces dernières sont dirigées par des directeurs régionaux et 54 directeurs de pays.