Salon international du livre de Rabat : Le Sénégal, pays invité d'honneur

Présent au Maroc pour représenter le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall, invité d'honneur de la 24e édition du Salon international de l'édition et du livre de Rabat, Abdoulaye Diop, Ministre de la Culture et de la Communication, a été reçu en audience par Dr Salem Bin Mohammed Al-Malik, Directeur général de l'Isesco (Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture) pour discuter des axes de coopération culturelle entre l'Isesco et le Sénégal.





Ils ont passé en revue les activités et programmes en cours, puis ont manifesté leur volonté de renforcer la coopération dans le domaine de la préservation du patrimoine. Il s'agit de travailler sur l'inscription de sites historiques, mais aussi sur des éléments culturels sénégalais sur les listes du patrimoine dans le domaine islamique de l'Isesco.