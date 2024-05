Sauvegarde du patrimoine historique de Ziguinchor : Le Sigicòor Muséum présenté au grand public

Après une vingtaine d'années de réflexion sur le projet de sauvegarde du patrimoine photographique de Ziguinchor et la mise en place d'un musée, tout est fin prêt pour sa réalisation. Ledit projet a fait l'objet d'une présentation sous forme d'exposition au Conseil départemental depuis, ce week-end, pour mettre en valeur l'histoire de Ziguinchor à travers d'anciens clichés collectés et sauvegardés depuis des décennies.















Selon l'initiateur de " Sigicòor Muséum ", Daour Gueye, l'idée de présentation du projet sous forme d'une exposition permet d'avoir une démarche pédagogique. « Si on aligne, ne serait-ce que 10 photographies, chacune d'elles va raconter une histoire. Quand on les met bout à bout, c'est toute une histoire », dit-il.









Des clichés sur la présence des bateaux et Mison de la CFAO, les courses des années 50, le canal de Ziguinchor, les différents personnages des années 60-70, le Casa-sports et d'autres sujets ont intéressé la collecte entreprise par le sieur Daour Gueye accompagnés de ses collaborateurs.









«Le musée "Sigicòor Muséum" a pour objectif de montrer que la ville a une histoire magnifique. Et puis en le faisant c'est pour attirer l'attention des gens sur l'importance de ce volet. Nos villes ont une mémoire qu'il faut fixer et qu'il faut transmettre », avance Daour Gueye.









Un projet de sauvegarde de l'histoire de Ziguinchor et de sa valorisation avec la mise en œuvre du "Sigicòor Muséum" à travers la photographie doit être soutenu et appuyé.









Ce faisant, le conseil départemental de Ziguinchor compte jouer sa partition. Secrétaire général du Conseil départemental de Ziguinchor, Kadialy Gassama soutient : « Depuis 2 ans, le conseil est en train de réfléchir pour définir une politique culturelle au niveau du département de Ziguinchor. L'objectif, in fine, étant d'aboutir à la création d'un musée qui va être la mémoire de Ziguinchor et au-delà peut être de la région. Beaucoup de nos valeurs sont en perdition. Et, il faut quelque part où les sauvegarder, notamment dans la ville de Ziguinchor ».