Séance de dédicace : L’écrivain Mandiaye Gaye pose la « Problématique de la citoyenneté au Sénégal »

Problématique de la citoyenneté au Sénégal de Mandiaye Gaye

Les intellectuels tirent la sonnette d’alarme sur la problématique de la citoyenneté. Et c’est Mandiaye Gaye qui revient au-devant de la scène, avec un essai sur un sujet brûlant de l’heure : la citoyenneté, à travers un ouvrage intitulé « Problématique de la citoyenneté au Sénégal ». La cérémonie de dédicace de l’ouvrage s’est tenue ce mercredi au WARC (West African Research Center) devant un parterre de sommités du monde intellectuel et de la politique.





L’heure est venue pour les Sénégalais de passer à la réflexion au sujet de leur citoyenneté. La problématique de la citoyenneté est d’une brûlante actualité et interpelle les Sénégalais d’où cet essai de Mandiaye Gaye sur ce sujet. Une question qui d’ailleurs préoccupe et doit être au centre des débats selon l’auteur. Le Sénégal, devant les multiples défis qui vont se dresser devant lui, sous peu, ne peut plus fonctionner ainsi.





« Ce pays ne peut plus continuer à fonctionner de cette manière, plus nous avançons plus nous aurons des défis à relever. Rien que la pression démographique qui nous interpelle nécessite un autre type d’encadrement de notre jeunesse et dans notre société. Est-ce que les institutions républicaines que sont l’école et l’armée soient en mesure de procéder aujourd’hui à cet engagement ? Les partis politiques ont fait faillite, ils ne le font plus. Même les « Dahiras » qui sont liés à ce que je considère comme le néo-soufisme comme dans les années 80, on avait beaucoup soutenu le mouvement « Moustachidine », après ce sont les Béthio, les Kara ont contribué à un endiguement de la jeunesse mais ça ne peut plus continuer, ça ne peut plus, ça ne marche presque plus. Tout cela ne marche plus. Alors il faut qu’on s’asseye quelque part pour dire qu’est-ce que nous allons faire. Et que les partis politiques réfléchissent en leur sein. Si les partis ne sont plus en mesure de faire ce travail d’encadrement de la population, est-ce qu’on doit encore continuer à nous faire représenter à travers des partis politiques dans nos institutions ?», interroge le professeur Penda Mbow qui a préfacé l’ouvrage.





« Un bon citoyen, un vrai citoyen il y a des choses qu’il ne peut pas faire, un vrai patriote il y a des choses qu’il ne doit pas faire » déclare Mandiaye Gaye, l’auteur de l’essai en pointant le libertinage, le laissez-faire partout et les cas de destruction de biens appartement à tous. La citoyenneté, ce doit être le travail continu de tout le monde ; celui qui est en avance doit aider son prochain à se parfaire.





A travers cet essai, l’auteur pose le débat sur le type d’encadrement qui doit être le moule à travers lequel doit être façonné le Sénégalais. Certains comportements notés dans la société ont déjà mis à genoux la citoyenneté avec les multiples attaques qui ont écorné son image.









« On ne peut pas se séparer, on ne peut pas se diviser, « Sénégal Ben bopp la, ken menudo kharr niaar » ; le Sénégal nous appartient nous tous, si nous voulons le construire, il faut que nous tous que nous soyons actifs que nous participions à tout ce qui peut bâtir un Sénégal nouveau, un Sénégal meilleur pour l’ensemble des citoyens », déclare Mandiaye Gaye.