Sédhiou : La réaction de l'ancien ministre de la Culture et de la communication Abdoulaye Diop

Abdoulaye Diop, ministre de la culture

A travers un tweet, le désormais ancien ministre de la Culture et de la communication a exprimé au Président Macky Sall ses remerciements et sa profonde gratitude pour la marque de confiance placée en lui pendant des années de collaboration. A la deuxième alternance en 2012, le ministre Abdoulaye Diop était déjà au conseil sénégalais des chargeurs (Cosec). Un poste qu'il conserve jusqu'en septembre 2017, date de sa nomination comme ministre de l'Emploi, de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre. Et c'est de cette station ministérielle que l'actuel maire de Sédhiou a atterri au ministère de la culture et de la Communication en 2019.





N'étant pas reconduit à ce poste à l'image de certains de ses collègues, Abdoulaye Diop, en guise de reconnaissance, a félicité la nouvelle équipe gouvernementale, particulièrement Dr Annette Seck, la présidente du conseil départemental de Sedhiou nommée ministre auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Sénégalais de l'extérieur.