Sénégal-Guinée Bissau : Les masques des mythiques îles Bijagos exposés au Monument de la Renaissance

En marge de la célébration de la journée mondiale de l'Afrique ce week-end, Madame Khady Diène Gaye, Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a eu l'honneur de réceptionner le masque Cabeza de Baca Bruto Bijago, des îles bijagos, des mains de son homologue Monsieur, Augusto Gomez, Ministre de la Culture de la Jeunesse et des Sports de la République de Guinée-Bissau au Monument de la Renaissance Africaine.



La réception de ce masque est d'une valeur culturelle et patrimoniale inestimable synonyme d'un facteur d'unité ,d'intégration et de renforcement des liens culturels qu'entretiennent les deux pays. Ces œuvres venues de la Guinée Bissau vont contribuer à enrichir le patrimoine culturel du Monument de la Renaissance. Dans l'ambiance conviviale, les deux autorités ont traduit la volonté des deux chefs d'Etat à savoir le renforcement de la coopération culturelle et le raffermissement les liens historiques qui unissent les deux peuples.



Cette collaboration est née d'un travail remarquable mené par l'administrateur général du Monument de la Renaissance Monsieur Birame Mbarou Diouf. Par ailleurs, les populations ont la possibilité de faire un tour au musée du monument pour voir ce masque d'une importance capitale.