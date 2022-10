Serigne Touba, Coelho, Spinoza… : les livres préférés des hommes politiques sénégalais

Entre les politiques et les livres, en général, c’est une longue histoire d’amour et de passion. Ceux du Sénégal ne sont pas en reste. Même si les leaders locaux d’avant et des premières années post-Indépendance semblaient plus portés sur la littérature que les contemporains.



L’AS a visité la bibliothèque des hommes politiques sénégalais. Le journal a relevé que malgré leur ouverture, ils sont plus portés sur les productions de leurs compatriotes et des autres Africains, particulièrement les défenseurs du panafricanisme et les résistants.



Le député Pape Djibril Fall (Les Serviteurs) confie qu’il se nourrit des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Ses proches, qui ont vendu la mèche à L’AS, signalent que le journaliste s’intéresse aussi au penseur suisse d’origine égyptienne Tariq Ramadan.



Ousmane Sonko de Pastef reconnaît qu’il lit beaucoup moins qu’avant. Mais, le maire de Ziguinchor essaie de maintenir le cap avec les œuvres de Cheikh Anta Diop, mais aussi les écrits et des biographies de religieux musulman comme Omar Boun Khatab et Abdoulaye Omar, grands défenseurs de la transparence dans la gestion du Baytilmal (Trésor public). Ceci explique sans doute cela.



Son camarade de parti Bassirou Diomaye Faye, lui, a déclaré avoir été marqué par «Une mort magnifique» du Sénégalais Ameth Guissé, «Lettre sur le Mal» de Spinoza et «Masaalikul Jinaan» de Cheikh Ahmadou Bamba.



Guy-Marius Sagna penche pour les œuvres sur la gauche sénégalaise et africaine tandis que Dr Babacar Diop, le maire de Thiès, a confié sa fascination pour les ouvrages du président Mamadou Dia, son «père spirituel», et du Pr Djibril Samb. Macky Sall, pour sa part, avait confié que «L’Alchimiste» de Paulo Coelho est son livre de chevet. Son ancien conseiller en communication avait complété en révélant que le chef de l’État est un grand fan des livres d’Histoire et sur la Nation.