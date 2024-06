Sidi Diop au Zénith de Paris, Waly Seck à Pilgrimage Festival en Norvège: chassé croisé de deux artistes sénégalais ce 29 juin





Le monde de la musique sénégalaise peut être fier des artistes Sidy Diop et Waly Seck. Ils continuent d'écrire de belles pages de l'histoire de la musique au Sénégal. Ce 29 juin 2024, l'histoire retiendra que Sidy Diop et son ami Waly Seck ont représenté le Sénégal et l'Afrique de belle manière en Europe. Sur la mythique scène de Zénith, à Paris, ce soir, l'enfant de la banlieue dakaroise, Sidy Diop s'apprête à donner un grand spectacle vivant devant des milliers de fans de la Diaspora. Ses fans sont venus de la France et d'autres pays d'Europe où se trouve la communauté sénégalaise pour participer au beau spectacle avec la prestation d'autres artistes.









Le lead vocal du groupe ''Raam Daan'', héritier du regretté parolier Thione Ballago Seck, Waly et ses hommes sont attendus dans la même soirée au Pilgrimage festival à Oslo en Norvège en marge d'une tournée européenne. Notons qu'il avait déjà ébloui le public en Italie, le 22 juin dernier. Il doit aussi se produire en Allemagne et en Belgique pour deux autres grands spectacles à la demande du public européen. Les artistes sénégalais sont toujours en quête de belles consécrations à l'honneur de leur nation.