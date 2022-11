Sidy Diop : "La concurrence n'est plus mon affaire"

Sidy Diop, Chanteur, Lauréat Afrima

Connu pour sa voix puissante qui oscille du grave à l'aigu avec une grande pureté de timbre sur une texture étendue, Sidy Diop, l'enfant de la banlieue, est devenu un phénomène incontournable dans la sphère musicale au Sénégal.





Le chanteur et percussionniste Sidy Diop ne cesse d'impressionner son public sur scène dans une ambiance conviviale et électrique. Le lauréat des Afrima-2022, il est plus que jamais déterminé à faire parler de lui sur les plus grandes scènes du monde.





Considéré comme l'un des chanteurs les plus en vogue au Sénégal grâce à ses œuvres musicales qui polarisent des millions de vues sur YouTube, Sidy affirme qu’il n’est pas facile d'être un artiste écouté au Sénégal. Ce qui lui pousse à mener une carrière professionnelle avec de la bonne musique.





"Je rends grâce à Dieu pour cette belle distinction de la part des Afrima. Cela prouve que je n'ai plus droit à l'erreur et je dois continuer à travailler encore plus fort. Je rappelle à certains que je ne suis le rival de personne et que la concurrence n'est plus mon affaire. Ce n'est pas facile d'être un artiste écouté au Sénégal, raison pour laquelle je travaille dur pour faire plaisir aux mélomanes", nous confie-t-il.





Né à Tambacounda, Sidy Diop a passé une grande partie de son enfance dans la cité religieuse de Tivaouane pour des études coraniques. C'est là où il a débuté dans le prestigieux collège Ababacar Sy où il chantait à chaque fois dans les activités culturelles en faisant des reprises. Très sollicité par les établissements scolaires, le jeune fait le tour du pays pour animer des spectacles.





Grâce à son talent et son engagement, Sidy Diop fait partie des artistes qui ont chanté à guichet fermé au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Il a sorti son premier album solo international en 2017 avec des titres magnifiques couronnés de succès. Ce qui a augmenté sa célébrité grandissante sur la scène musicale sénégalaise.





Sidy Diop voit encore plus loin. L'auteur du célèbre titre "Ngalam" compte monter des entreprises locales pour créer des emplois en hissant les couleurs de son pays au plus haut sommet.





"Devenir le futur Youssou Ndour et créer des emplois, faire des investissements dans mon pays, défendre mon drapeau partout dans le monde à travers ma voix est mon plus grand objectif", a-t-il martelé.