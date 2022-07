Sidy Samb : Le retour en force avec "Dém Dikk Tour"

Le retour en force avec "Dém Dikk Tour" de Sidy Samb

Après des concerts d'anthologie, des soirées électrisantes devant un public euphorique et des salles combles, l'artiste international sénégalais Sidy Samb continue sa grande aventure musicale avec le projet ‘’Dém Dikk Tour’’. Un périple pour faire la promotion de son dernier album de 13 titres sorti récemment.





Sous la direction artistique de son label Warner Music Spain, Sidy Samb offre à son public sa tournée "Dem Dikk Tour" à travers le monde en commençant par l'Espagne, avec un premier concert qui a eu lieu le 15 juin dernier à Alcalá de Guadaira et le deuxième au mythique festival Etnosur, qui a vu la participation de stars planétaires comme Femi Kuti, Youssou Ndour, Salif Keita, entre autres.





Doté d'un talent exceptionnel, Sidy Samb chante dans une voix sublime, avec délicatesse, à travers le projet qui s'appelle ‘’Afroflamenco’’. Sidy Samb fait la fusion de plusieurs styles musicaux qui dépassent nos frontières, le flamenco, avec la musique africaine la plus ancienne. Gitans et griots, sous le même rythme aboutissant à quelque chose d'unique, d'innovant, de manière ludique en français, wolof, lingala, espagnol, bambara, etc., pour véhiculer un message universel.