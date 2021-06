SODAV : Ngoné Ndour rempile au poste de PCA pour 3 ans

Les membres du conseil d‘administration de la Sodav, ont procédé mardi à une élection du président de leur conseil d’administration.



Conformément au statut de la Sodav qui donne mandat, le directeur général de la Sodav, Ali Bathily, a procédé à la proclamation des résultats.



Ainsi, la chance sourit à Ngoné Ndour qui a été élue au poste de la présidente du Conseil d’administration de la Sodav par les membres dudit conseil avec 34 voix contre un bulletin nul constaté par les huissiers. Le nombre de suffrages exprimés est de 35 votants.



Cependant, le directeur de la Sodav de noter que Ngoné Ndour n’a pas d’adversaire et qu’elle reste la seule candidate voulant se lancer aux élections pour les membres de l’administration chargés d’élire la personne adéquate.



Par ailleurs, Seydi Sow, représentant du réseau des éditeurs, a exhorté Ngoné Ndour à plus de challenge pour relever les défis notamment la copie privée, la rémunération équitable, la reprographie, les droits de suite et des contrats avec les sociétés, le recouvrement des droits d’auteurs auprès des radios diffuseurs. « Ce sont des challenges de taille qui vous attendent mais on n'a aucun doute là-dessus, vous êtes une battante » a-t-il affirmé.



Pour sa part, Ngoné Ndour s’est beaucoup réjouie de ce nouvel espoir porté en elle. « Je vous remercie pour cette confiance-là, pour cette mobilisation et je tâcherai de mériter encore une fois ce challenge-là d’être la deuxième PCA de la Sodav. »



« Le travail va continuer, le travail d’équipe comme on l’a toujours appelé. Un travail d’ensemble et avec une transparence parce que la Sodav, c’est la transparence, c’est la bonne gouvernance », a-t-elle conclu.