Songlines Music Awards : La diva Oumou Sangaré encore sacrée !

La Malienne Oumou Sangaré est connue pour sa belle voix et son engagement indéfectible pour son continent l'Afrique. Son dernier album, "Timbuktu", dans lequel elle rend hommage à son pays d'origine et à la communauté africaine, vient d'être classé parmi les meilleurs albums par la structure Songlines.





Avec cette consécration, la diva Oumou Sangaré devient la meilleure chanteuse connue pour ses belles performances musicales.





"Je suis très heureuse et honorée d'annoncer que j'ai remporté le prix de la Meilleure artiste aux Songlines Music Awards pour mon album 'Timbuktu' ! Je tiens à remercier ma maison de disque World Circuit, pour leur soutien continu, ainsi que 'Songlines Magazine' et tous ceux qui ont contribué au succès de cet album. Ce prix est un véritable honneur pour moi et j'apprécie énormément votre soutien. Merci infiniment à tous mes fans".