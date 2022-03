Sophie Calle de retour au Musée d’Orsay, son « royaume délabré »

L’artiste revient dans le musée où elle a vécu lorsque les lieux étaient désaffectés. Son exposition mêle reliques du passé et photos des œuvres prises lors d’une visite nocturne en plein confinement.



Etait-ce novembre ou décembre ? Sophie Calle est fâchée avec les dates. Elle se souvient juste de l’année, 1978. De retour à Paris après avoir bourlingué aux Etats-Unis, elle s’est alors mise à suivre des gens dans la rue. Sans but identifié, « pour structurer ses journées » et redécouvrir une ville qu’elle ne reconnaît plus. Un jour, ses pas la conduisent devant l’ancien hôtel d’Orsay, dont elle pousse la porte. Elle l’ignore alors, le site de cette gare désaffectée, infesté de chats et de rats morts, est voué à abriter le futur Musée d’Orsay, projet validé un an plus tôt par Valéry Giscard d’Estaing.





Cette aventure, l’artiste ne l’avait jamais racontée. Jusqu’à ce qu’à l’occasion d’un dîner, juste avant la pandémie, elle se confie à Donatien Grau, chargé des contrepoints contemporains au Musée d’Orsay. Un an durant, Sophie Calle a fréquenté l’établissement abandonné jouxtant l’ancienne gare, et pris ses quartiers dans la chambre 501, au cinquième étage. « J’y lisais, j’écrivais, j’étais bien, c’était un endroit à moi », se souvient-elle.