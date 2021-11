Sotigui Awards: Mage et Jules César primés

Amelis Mbaye alias Mage Actrice

La cérémonie des « Sotigui Awards » dédiée aux séries africaines s'est tenue ce week-end au Burkina Faso. Cette année, pour la 6e édition, deux Sénégalais ont été primés. Il s’agit d’Amelie Mbaye de la série « Golden » et d’Assane Thiam de la série " Brigade des mœurs".





Assane Thiam a remporté le trophée du « Meilleur espoir » africain et Amélie Mbaye, le « Sotigui d’honneur ».





Les deux acteurs se sont exprimés sur leurs réseaux sociaux suite à leur sacre. « C’est un immense honneur pour moi d’être primé meilleur espoir africain catégorie SerieTV aux Sotiguis 2021. Je dédie ce trophée à ma famille, mes proches, mes amis et tous ces fans incontournables qui ne cessent de nous montrer leur amour à travers des posts, des commentaires et même en messagerie privée. Le travail ne fait que commencer, il nous reste encore du chemin et des épreuves à surmonter. Le meilleur reste à venir et à très bientôt », écrit Assane Thiam.





Quant à Amélie Mbaye, elle remercie toutes les personnes qui lui ont envoyé des messages de félicitations. « Merci pour votre soutien, votre support permanent, c’est motivant », soutient Amélie Mbaye.