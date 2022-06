Soutien : Le message fort de Dieyla Guèye à Coumba Gawlo Seck

Absente du paysage musical depuis quelque temps pour des raisons de santé, la grande diva Coumba Gawlo Seck reste, aujourd'hui, sans équivoque, une des plus belles voix africaines.





Invitée de la radio Fem Fm, la jeune chanteuse Dieyla Guèye adresse un message fort à son idole.





Selon la jeune Linguère de la banlieue, c'est grâce à Coumba Gawlo Seck qu'elle est devenue chanteuse.





"J'adresse un message à ma maman Coumba Gawlo Seck, une grande référence pour moi. C'est grâce à elle que suis devenue chanteuse. Je reprenais ses chansons pour copier sa voix et sa personnalité. Aujourd'hui, elle est absente sur scène à cause de sa maladie. Je demande au bon Dieu de lui donner la force et le courage de revenir, car elle nous manque", a-t-elle déclaré en pleine émission sur les ondes de la Fem Fm.





La jeune chanteuse a par ailleurs salué la personnalité de la diva qu'elle considère comme une légende populaire africaine. "Je crois en moi et je me respecte tout cela. C'est maman Coumba qui m'a inspiré. Encore une fois, je lui souhaite un prompt rétablissement".