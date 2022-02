Spécial Saint-Valentin : La playlist de Seneweb pour passer une soirée en amoureux

Pour se mettre dans l’ambiance de la Saint-Valentin, rien de tel qu’une bonne bande sons. Des chansons romantiques, d’autres plus sensuelles pour passer une soirée spéciale en amoureux.



Pas toujours évident de fêter la Saint-Valentin tout seul. Avec un peu de chance, vous aurez trouvé une nounou pour passer une soirée à deux. Mais si vous êtes coincés à la maison avec votre partenaire, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même avoir votre moment en amoureux. Il suffit d’un peu d’imagination pour vous mettre dans l’ambiance. Et pour cela, rien de mieux qu’une bonne playlist musicale hétérogène composée des chansons Africaines et européennes, que vous propose Seneweb, pour créer une atmosphère romantique en cette fête de Saint-Valentin.



"My heart will go on » de Céline Dion



Comment évoquer la Saint-Valentin et l’amour sans parler de ce tube interprété par Céline Dion ? Chanson thème du film "Titanic" sorti en 1997, « My heart will go on » est l'un des singles les plus vendus de l'histoire du disque avec 18 millions d'exemplaires de l'artiste !