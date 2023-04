Spectacle : Dakar, capitale du rire et de l'humour le 13 mai





Dans un communiqué rendu public, il est noté que la capitale sénégalaise sera le lieu de convergence et d'attraction de tous les grands artistes comédiens et humoristes du monde, dans le cadre d'un spectacle inédit qui aura lieu le 13 mai sur la scène du Grand Théâtre national.





Pour sa 4e édition le festival international d’humour, "Dakar fait sa Comedy" est de retour au pays de la Teranga avec de nouvelles innovations. Une vingtaine d'humoristes les plus en vue et suivis du moment, venus de France, d’Afrique et du Sénégal promettent le feu au public sénégalais le samedi 13 mai 2023 à 20h en collaboration avec XKSprod.





Parmi les artistes attendus, on peut citer le Magnifik, Prissy La Degameuse, Juste Parfait, Rey Mendes, Moussier Tombola, Sacko Camara, Sara Lélé, Redouane Behache, Jean-Claude Muaka, Zatis et Kalvin, Singom, Mister Kéké, mais aussi la star de la musique sénégalaise Pape Diouf, et d’autres belles surprises.





Selon le producteur du festival Samba Kanté joint par Seneweb, l'objectif de Dakar fait sa comedy, c'est faire du Sénégal un grand lieu du rire.





« L’objectif, c’est que Dakar devienne la plaque tournante et le rendez-vous de l’humour africain », affirme le fondateur Samba Kanté.