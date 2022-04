Spectacle : Dakar, capitale du rire

‘’Dakar fait sa comedy’’ 3e Edition

Le festival international ‘’Dakar fait sa comedy’’, l'un des évènements culturels les plus attendus par les férus de la culture, revient dans la capitale sénégalaise. Un événement à dimension internationale qui ambitionne d'être un point de rassemblement entre plusieurs cultures différentes sur toutes les facettes à Dakar.





Dans le but de promouvoir et de mettre en place une vitrine touristique et culturelle, "Dakar fait sa comedy" présente les étoiles montantes de l'humour les plus suivies de la planète. Quatorze artistes internationaux prendront part à cet événement de haute facture.





Après deux éditions marquées par un succès absolu, le festival apporte cette année de nouvelles opportunités, innovations et signe son retour sur la mythique scène du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, le 14 mai 2022. Des stars planétaires reconnues dans le domaine de la comédie, venues de plusieurs pays, proposeront au public sénégalais un spectacle inédit riche et varié, accompagné de la musique, de la danse et de l'humour.





Au-delà de l'aspect artistique, l'événement est un facteur de développement qui touche les acteurs de l'économie au Sénégal et de rendre plus vivante la vie culturelle franco-africaine.





Selon Samba Kanté, l'initiateur du festival international ‘’Dakar fait sa comedy’’, joint par Seneweb, "le show est toujours synonyme de solidarité, de partage et de fraternité. Il est à dimension humaine et ouvert à tous. J'aspire que le Sénégal soit un haut lieu de la culture africaine", explique-t-il.





Il raconte, par ailleurs, ce qui l'a influencé pour mettre en place ce spectacle. "C’est très simple. Cette idée m’est venu après une discussion avec certains artistes qui se plaignaient de ne pas pouvoir jouer dans de belles salles et ce, malgré le grand talent qu’ils avaient… Je me suis donc dit pourquoi pas nous ? C’est à ce moment-là que j’ai décidé de créer mon propre show, car si personne ne leur mettait le pied à l’étrier, comment pourraient-ils percer ? Mon but, alors, était de devenir cet étrier... Non pas pour être le chevalier blanc de la cause, mais juste parce qu’ils méritaient d’être mis en avant. Et puis je me suis pris au jeu et j’ai aimé ce que je faisais" a-t-il conclu.