Stevie Wonder devient citoyen ghanéen

L’icône de la musique mondiale, Stevie Wonder, est désormais citoyen ghanéen ! L’interprète d'"Happy birthday" a reçu un cadeau spécial, le jour de son 74e anniversaire.









En effet, le 13 mai dernier, au palais présidentiel du Ghana, le chef de l’État, Nana Akufo-Addo, a délivré un passeport ghanéen au "légendaire Wonder".













Cette intégration de l’artiste entre dans le cadre du programme mis en place par le gouvernement ghanéen dénommé « Beyond the Return ». Depuis 2019, grâce à ce projet, plus de 1 500 Afro-Américains ont fait leur « retour au pays pas tout à fait natal ».













Une « chose incroyable », selon Steven Moris alias "Stevie Wonder", qui promet, en « tant que citoyen ghanéen, de participer à la réalisation du rêve de rassembler les Africains, les membres de la diaspora et tous les peuples, car la seule façon pour le monde de s’unir est de s’unir en tant que peuple uni du monde ».













En 2021, lors d'un voyage au Ghana, l’artiste aux 25 Grammy Awards avait exprimé son désir de s’y installer définitivement. Il dénonçait également le racisme qui gagne de plus en plus de terrain aux États-Unis d’où il est originaire, plus précisément à Michigan.