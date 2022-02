Streaming : Dip Doundou Guiss dépasse Waly Seck et Youssou Ndour

À l'occasion de son premier anniversaire au Sénégal, Spotify, le service suédois de streaming musical dévoile les noms des artistes Sénégalais les plus écoutés sur ses plateformes streaming.





Selon un communiqué de la plateforme, l’artiste local le plus écouté est Dip Doundou Guiss, suivi par Wally B. Seck. Youssou N'Dour est le troisième, en suite Samba Peuzzi, et finalement Omar Pene.





Ces mêmes artistes ont également obtenu leur place sur la liste des chansons mondiales les plus jouées dans le pays, aux côtés de JAY 21 et Thione Seck. Xool Ma Ci Bët par Iss 814, est la chanson la plus écoutée en stream par les Sénégalais. Guuy par Jeeba est la deuxième, suivie de Natural Love par Wally B. Seck. Oulalalah de Samba Peuzzi est la quatrième, et Musiba par Dip Doundou Guiss & Ssadik Beatz est la cinquième.





Akon est l’artiste sénégalais le plus joué en dehors du Sénégal, suivi de Youssou N'Dour et Baaba Maal. Orchestra Baobab vient en quatrième place, et Osirus Jack est le cinquième. Les Sénégalais qui l'écoutent adorent particulièrement le Mbalax, Hip Hop Galsen, Mande Pop, Guinean Pop, et Griot.





À l’étranger, la popularité de ces genres musicaux est en train d’augmenter en France, avec aussi le Mbalax qui gagne du terrain en Italie où le meilleur artiste local Dip Doundou Guiss est le plus populaire.





Taal Bi est un des artistes émergents avec un genre musicaux qui a vu plus d'auditeurs suite au lancement de Spotify au Sénégal. Rijade et Zaga boy sont aussi sur la liste des artistes qui émergent. Les Sénégalais ont créé 110.6K playlists générées par les utilisateurs. Afro Hits était la première playlist Spotify au Sénégal. Today's Top Hits arrive de près, suivi de African Heat, RapCaviar et, finalement Top Gaming Tracks.