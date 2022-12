Style et mode : La marque Sapamina célèbre son premier anniversaire

Après son parcours dans une école de stylisme en France, Mme Bèye Amina Diop, créatrice de la marque Sapamina, a fêté samedi le premier anniversaire de ladite marque. Une année de pratique, d’efforts acharnés et de perfectionnement pour se frayer son chemin et suivre sa propre voie et espérer faire aussi bien que sa génitrice Collé Ardo Sow, la grande styliste très connue au Sénégal et à l’étranger.











Diplômée depuis 2012, la jeune styliste a profité de cet événement pour symboliser son œuvre. En effet, c’est à travers un défilé de mode plein de rythme, délivré par d’anciens mannequins qui ont eu à performer auprès de la célèbre styliste Collé Ardo Sow, que Mme Bèye a fait découvrir au grand public sa première collection de « Wax, de Brocart et All Black ». Une collection que sa mère a mesurée avec beaucoup de fierté. « Je suis juste satisfaite du travail que Amina a abattu. Moi qui vous parle, je n’ai découvert sa collection qu’une semaine avant le lancement. Elle veut toujours exceller seule, avec sa marque et sa touche personnelle. Je l’encourage et la félicite », témoigne Collé Ardo Sow, en maman heureuse de voir sa fille marcher sur ses traces.





Mme Bèye Amina Diop, pour sa part, affirme avoir mesuré le vaste chantier qui l’attend dans le milieu de la mode. « Je ne fais que commencer. J’ai encore du chemin à faire et je reste concentrée sur les objectifs que je me suis fixés… », confie en toute modestie la créatrice de la marque Sapamina, qui intègre incontestablement, de par sa touche, le milieu du stylisme et du modélisme...