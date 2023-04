Tableaux A Quatre Mains : Une exposition diplomatique entre le Sénégal et le Maroc !

Ça fait presque une semaine, la presse marocaine fait focus sur cette fulgurante exposition d'art contemporain qui unit le Sénégal et le Maroc à rabat. Ouverte depuis le 5 avril et qui prendra fin le 20 prochain de ce Mois, c'est une exposition qui s'inscrit dans le cadre de renforcer les liens d'amitié entre les deux nations. L’expo réunit deux artistes d'horizons différents, par la magie de l'histoire, vont tremper leurs pinceaux dans une même palette et écrire une belle page née de la fusion d'étincelles créatrices qui vivent en eux, qu'ils ont en partage.











C’est à la suite d’une visite de Noureddine au village des arts de Dakar qu’il y’a eu une rencontre impromptue entre lui et Daouda et de cette rencontre naîtra une forte envie de Noureddine d'intervenir sur l’œuvre de Daouda cette envie qui envie l’habitait était tellement forte que Daouda sans hésiter lui a tendu une avec des couleurs et pinceaux. À la troisième réalisation à la suite de leurs échanges est née une intense émotion de partage. Selon le commissaire d'exposition Idrissa Diallo joint par Seneweb, l'exposition rentre dans plusieurs facettes à la fois. Rabat ville africaine de la culture magnifie encore les relations fraternelles qui unissent les deux pays.









"Aujourd’hui, l’art est un des leviers sur lesquels il faut s’appuyer pour l’intégration et le rapprochement des peuples et nous avons une exposition à quatre mains deux artistes qui travaillent sur une même toile vient enlever cette peur de l’autre que nous avons vécu pendant la Covid. L’autre aspect aussi c’est le partage et la confiance à l’autre", nous confie le commissaire.









L’exposition s’est déroulée avec la présence d'illustres personnalités parmi lesquelles Madame l’Ambassadrice du Sénégal au Maroc, le directeur général l’Agence marocaine de coopération internationale qui a accompagné l’exposition et Mr le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication aujourd’hui cette exposition vient consolider les relations fraternelles entre les deux pays et va se poursuivre jusqu'à la biennale de Dakar 2024.