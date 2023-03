Théâtre : "Mondial(e)s", une pièce qui montre le rôle de la femme dans la société





Une magnifique pièce de théâtre sera interprétée sur les planches du Grand Théâtre de Dakar, ce vendredi 3 mars, par de jeunes comédiens sénégalais talentueux et chevronnés qui jouent à la perfection dans une belle cohésion gestuelle qui séduira le grand public.





Après le succès de leur célèbre pièce intitulée le "Débat", les acteurs de BRR Production vont présenter "Mondial(e)s", qui met à l'honneur la femme dans une quête de l'égalité avec les hommes.





Cette pièce nous parle de l'histoire de deux jeunes femmes, Salimata et Fatoumata. Toutes les deux engagées, elles décident de monter une association pour l’égalité homme-femme au Sénégal. Dans ce dessein, elles vont devoir convaincre leur entourage du bien-fondé de leur entreprise et s’interrogent sur la place de la femme au Sénégal, mais également dans le monde.





En questionnant nos stéréotypes sur les femmes et les hommes, le spectacle aborde avec humour et ironie les possibilités d’un combat pour un monde plus juste.





Mise en scène par Berengère Brooks, "Mondial(e)s" est un prétexte pour montrer l'égalité entre les hommes et les femmes, en mettant l'accent sur comment vivre ensemble dans un monde plus juste. Une occasion de montrer à la société que les femmes occupent une place prépondérante dans notre vécu quotidien.





Parmi les interprètes de la pièce, on peut citer les jeunes comédiens Aminata Badji, Zaina Ba (en alternance), Mohamadou Fall, Leya Kane, Ass Niang, Dial Thiam et la participation de Laura Kolbe Fall et Anne-Marie D’Oliveira.





Le spectacle est prévu ce vendredi au Grand Théâtre de Dakar.