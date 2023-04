Titi Boy : le film qui retrace le parcours de Kalidou Kassé

Figure emblématique et incontestable du paysage culturel et des arts visuels au Sénégal, Kalidou Kassé est à l’honneur d’un film documentaire intitulé Titi Boy qui sera projeté en grande première au cinéma Pathé de Dakar, le 09 Mai prochain.















La projection se déroulera en présence d'illustres personnalités parmi lesquelles Macky Sall, Président de la république, Aliou Sow, Ministre de la Culture et du patrimoine historique et l'ensemble des acteurs du monde des arts et de la culture.









Coproduit et réalisé par Omar Ndiaye et Elhadji Malick Ndiaye, "Titi Boy" est un film documentaire de 1h 30 minutes qui porte un regard contemporain sur ce grand artiste et sa peinture. Il examine non seulement les origines de son esthétique mais aussi l’influence de celle-ci sur l’histoire sociale de l’Afrique contemporaine.









L'œuvre analyse, par ailleurs, les fondations historiques, l’environnement social, et les contextes qui ont façonné l’artiste en tant que personne et qui ont inspiré ses réalisations, et donné des bases à son esthétique.









Joint par Seneweb, l'artiste Kalidou Kassé exprime toute sa gratitude et sa joie de voir un film réalisé sur sa vie : "Depuis mes débuts à Thiès jusqu'à présent, je n'aurai jamais cru que des personnes s'intéressent autant à ma vie jusqu'à réaliser un film sur ma modeste personne. Je suis très fier et très content que ce film soit réalisé par des fils de mon pays".