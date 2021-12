Top 10 des albums francophones de l'année 2021

Ils ont fait l'actualité musicale de cette année 2021 en sortant un album. Certains artistes ont fait le buzz, d'autres ont conquis la critique, certains sont montés sur scène, quelques-uns ont tout cumulé ! Ils ont démontré leur grande créativité et leur talent. Du rap à la chanson en passant par le rock et le blues, en français ou en créole, voire en occitan, ils ont tous marqué 2021 d'une façon ou d'une autre. RFI Musique a choisi dix albums, une sélection subjective mais sincère.



04:00 AM de Delgrès



Il y a presque trois ans, Delgres avait créé la surprise avec son blues en créole. Le trio revient avec 04:00 AM, un deuxième album où l’on retrouve bien sa patte. Le chanteur et guitariste Pascal Danaë, le batteur Baptiste Brondy et Rafgee, au sousaphone, évoquent cette musique de tous les diables, qui a beaucoup à voir avec les origines guadeloupéennes de son leader et le blues essaimé des deux côtés de l’Atlantique.



Palais d'argile de Feu! Chatterton



Les Parisiens de Feu! Chatterton publient Palais d’argile, dans lequel ils adaptent les poèmes de Jacques Prévert, de W.B.Yeats, et parlent de notre société régie par les écrans. Teinté d’électro, ce troisième album confirme l’ambition de ce collectif fraternel qui a grandi sur scène. En attendant de les retrouver dans une salle de concert, on a rencontré ces garçons dans leur studio, en proche banlieue parisienne.



Fortitude de Gojira



Emmené par les frères franco-américains Joseph et Mario Duplantier, Gojira a conquis la planète avec son metal aux préoccupations écolos. La philosophie de son septième disque, rester fort dans l’adversité, colle bien à ces temps de Covid-19. À l’occasion de ce Fortitude ô combien puissant, entretien avec le guitariste et chanteur de Gojira, Joe Duplantier.



Sous un soleil énorme de Bernard Lavilliers



Aux sources de son dernier disque, Sous un soleil énorme, influencé par René Char, il y a cette aventure argentine de trois mois à Buenos Aires. Chaque chanson de Bernard Lavilliers s’impose comme un voyage… À 75 ans, le musicien-vagabond, le Corto Maltese de la chanson, ne dévie pas de sa voie : une vie nomade, à la marge, une vie de combat et de lucidité, pour trouver sa place.



Cœur de Clara Luciani



Dans la foulée de son premier album, Sainte Victoire (2018), Clara Luciani est devenue l’une des chanteuses françaises les plus populaires, récoltant deux Victoires de la musique en 2019 et 2020. Son nouvel album, Cœur, parait ce vendredi 11 juin, à l’aube d’une nouvelle vie pour les Français, de plus en plus déconfinés. Une libération que le disque accompagne sur un rythme disco.



Civilisation d'Orelsan



Entre critique sociale frontale, cynisme moins présent qu'à l'accoutumée et émois intimes, Orelsan frappe à nouveau très fort avec Civilisation, quatrième album qui était déjà Disque d'or avant sa sortie. Admiration sans réserve devant cette écriture percutante et ces productions haute-couture. Une claque.



Mersi de Christine Salem



Christine Salem revient avec Mersi, un album au fil duquel la chanteuse réunionnaise continue de nous connecter au monde des ancêtres en 13 plages qui dessinent un futur au maloya, au-delà de la tradition.



La Grande folie de San Salvador



Avec leur son trado-punk-polyphonique chanté en occitan, les six membres du groupe San Salvador, auteurs d’un premier disque comme une bombe, La Grande folie, s’apprêtent à conquérir le monde, en chantant leur petit coin de France. Leur base ? Un village corrézien de quelque 300 âmes, où nous les avons retrouvés, au cœur de l’hiver.



De Pelicula de The Limiñanas et Laurent Garnier



D’un côté, le groupe de garage implanté dans les environs de Perpignan, The Limiñanas, et de l’autre, Laurent Garnier, pape de l’électro en France depuis plus de vingt-cinq ans. Sur le papier, l’association de ces contraires promettait d’être étonnante. Elle donne lieu à De Pelicula, un disque enthousiasmant inspiré par le krautrock et les films de série B. Lionel Limiñana nous a éclairés sur ce projet, qui pourrait bien avoir des suites.



Neptune Terminus de Youssoupha



Avec Neptune Terminus, son sixième disque, le rappeur Youssoupha jongle avec les espaces et les temps, s'éloigne vers la galaxie pour mieux raconter l'actualité et son intimité. Un disque de sage, qui apaise et donne de la puissance.