Tout ce qu'il faut savoir sur Serigne Fall Guèye, nouveau directeur général du Grand théâtre national

C'est l'un des artisans de la réussite du projet Pastef et de l'accession au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye. Il est la pièce maîtresse du fulgurant projet et de la politique culturelle établie par les patriotes. Serigne Fall Guèye est réputé pour son engagement indéfectible pour le rayonnement de la culture et des professionnels de ce secteur. Intellectuel de première classe armé d'une bonne culture générale sanctionnée par un Master 2 en communication et marketing après de brillantes études sur le commerce international.







Né à Dakar, Serigne Tacko Fall Guèye de son vrai nom a été bercé sous l'influence d'une mère administrateur civil et d'un père cadre à la SONATEL. Amoureux de la musique, il a longtemps œuvré dans le monde de la culture avec sa casquette d'artiste compositeur et producteur plus connu sous le diminutif de "Black", dans les années 2000, plus précisément dans les cultures urbaines. Soumis d'une volonté sans limites pour le bien-être de la communauté artistique et ceux des Noirs. Avec son idéologie panafricaniste, Serigne Fall Guèye intègre le PASTEF en 2016. Son travail remarquable et sa vision lointaine pour la culture lui ont valu d'être choisi comme responsable de la commission artistique et culturelle du parti dirigé par Ousmane Sonko au sein du mouvement des cadres.





Marié et père de deux enfants, Serigne Fall Guèye a été nommé par décret présidentiel directeur général du Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose. Il devient ainsi le deuxième directeur après le changement de statut du Grand Théâtre.





Ambitieux et visionnaire, Serigne Fall Guèye souhaite apporter du sang neuf dans cette grande structure culturelle. Il offre une nouvelle opportunité dans ses projets aux acteurs culturels d'ici et ceux de la diaspora dans une politique de partage et de rassemblement pour redorer le blason du Grand Théâtre national avec des spectacles vivants et des accords de partenariat fructueux à l'égard des professionnels et des acteurs du secteur des arts et de la culture. Il procède à son installation ce vendredi 31 mai à 10 h au Grand Théâtre.