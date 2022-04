Tout ce que vous devez savoir sur Céline Dion à travers "Aline"

Aline, un film librement inspiré de la vie de Céline Marie Claudette Dion communément appelée Céline Dion et réalisé par Valérie Lemercier a été projeté hier à l'institut français de Dakar.



Pourtant, depuis sa sortie en novembre 2021, ce film Aline de la réalisatrice française Valérie Lemercier qui retrace la vie de la star planétaire Céline Dion avait créé de vives tensions entre le famille de la chanteuse et la réalisatrice.



Les frères et sœurs de la Star Québécoise avaient jugé que Valérie Lemercier est allée trop loin en mettant en exergue la vie de leur sœur sur un long-métrage qui ne reflète pas toute la réalité de la chanteuse à cause de quelques mises en scène par ailleurs, autrement dit, le vrai-faux biopic de Céline Dion.



Alors que le film est au cœur d'un débat, il est sacré César 2022 ; c'est dans ce sillage que l'Institut français de Dakar a eu l'initiative d'en faire une projection publique hier devant une foule immense venue découvrir cette belle saga qui est en train de faire tour du monde.



À travers ce film de 2 h 6mn , la réalisatrice raconte l'histoire de Céline Dion née dans une famille aux ressources très modeste qui porte à son grand amour, la 14ème enfant qui va devenir la plus grande chanteuse planétaire de tous les temps. Une histoire inédite qui ne laisse rien de Céline Dion.



Au son de ses plus célèbres tubes, Valérie Lemercier retrace la trajectoire extraordinaire de l’artiste vers le rang d’icône mondiale et son histoire d’amour avec René Angélil. C’est une comédie autant qu’un drame, une ode à la chanteuse canadienne, benjamine d’une fratrie de quatorze enfants, déterminée à l’encontre des échecs, joyeuse et fulgurante en musique, en famille et en amour



Du Canada à la France en passant par Dakar, le film est fortement sollicité pour des projections publics dans le but de mieux vendre l'histoire de la veuve de René Angèlil.



La deuxième projection est prévue ce samedi à 20 heures toujours à l'institut français de Dakar.