UCAD : Le Musée Théodore Monod de l’IFAN parmi les 50 meilleures destinations au Monde

Le musée Théodore Monod de l’IFAN figure parmi les 50 meilleures destinations au monde en 2023. Le classement établi par l’hebdomadaire américain Time fait entrer ainsi ce musée universitaire de l’UCAD dans un cercle fermé et très sélectif. Cette consécration s’explique par le bénéfice que le musée tire d’un partenariat avec les grandes marques et institutions internationales.



« Le 6 décembre dernier, il y a eu le défilé Chanel à Dakar. Pour la première fois, en Afrique, il y a une grande marque qui fait un défilé de mode. Après ce défilé, Chanel, à travers le 19M, a choisi d’avoir un espace d’exposition pendant deux mois et demi. D’où la collaboration entre 19M et le musée Théodore Monod qui a mis un bâtiment à sa disposition », explique le conservateur, Dr El Hadji Malick Ndiaye.



En fait, 19M est en quelque sorte la maison des arts et du patrimoine de Chanel. En tant que marque de luxe, Chanel a acheté plusieurs petites maisons d’artisanat, de savoir-faire, dans beaucoup de domaines : la broderie, la joaillerie… Il s’agit, selon El Malick Ndiaye, des maisons familiales d’artisans et de génie créateurs qui allaient disparaître parce que les héritiers ne reprenaient pas la boutique ou parce que les propriétaires n’étaient plus de ce monde.



Après ces achats, Chanel les a presque tous regroupés dans une maison qui s’appelle le 19M à Paris à Aubervilliers. En bas, se trouve la galerie du 19M. Ce qui permet au public de voir quelques réalisations exposées dans la galerie. « C’est cette galerie là qui, pour la première fois, faisait son exposition hors les murs. Elle a choisi de collaborer avec une institution sénégalaise, ce qui a permis d’ouvrir sa galerie au musée Théodore Monod de l’IFAN.», ajoute le conservateur.



Cette exposition d’une marque de luxe a ainsi projeté les caméras sur le musée Théodore Monod de l’IFAN. « En consacrant 19M, c’est avant tout le lieu qui accueille le 19M dont on recommande la visite », se félicite Dr Malick Ndiaye.



En fait, au-delà de l’exposition, il y a toute une série d’activités : ateliers, conférences, journées d’études, Masterclass… Si l’on en croit Dr Malick Ndiaye, le musée, à l’image de l’UCAD, s’ouvre de plus en plus à la société. En cela, il noue plusieurs collaborations avec des institutions publiques et privées au Sénégal, mais aussi en Europe, aux Etats Unis ou en Asie dans le domaine scientifique et culturel.



Cet universitaire pense qu’il faut de plus en plus explorer le partenariat public-privé, car le pouvoir public ne peut pas tout prendre en charge dans le fonctionnement de nos musées. C’est pourquoi d’ailleurs il invite le privé national à travailler dans ce sens, mais surtout à être accompagné par l’Etat, en particulier le ministère des Finances, à travers une loi sur le mécénat