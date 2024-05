Un Pays, un Projet, un Livre

Un nouvel ouvrage intitulé « LE SUCCÈS DU SÉNÉGAL - Un enjeu pour le devenir de l’Afrique et de l’Europe » vient de paraître aux éditions l’Harmattan Sénégal. Ce livre co-écrit par Pr Allé Nar Diop et Yves Dalmau offre une analyse des défis économiques et sociaux auxquels le Sénégal est confronté au quotidien.





Au-delà d'un simple constat des défaillances, qu'il s'agisse des lacunes de l'agriculture, des défis de l'industrialisation ou des enjeux de la formation professionnelle, les auteurs identifient les causes profondes de ces problématiques. Ils mettent notamment en évidence l'influence prédominante de l'État sur l'économie, la rente foncière qui prime sur l'investissement productif, ainsi que l'organisation traditionnelle de l'agriculture qui, selon eux, entrave sa productivité.





Fort de ces constats, l'ouvrage ne se contente pas d'établir un diagnostic, mais propose également une série de mesures concrètes, substantielles et réalistes pour entreprendre des réformes structurelles nécessaires à la transformation du pays. En somme, il est décrit par ses auteurs comme un « manuel pour gouverner », s'appuyant sur les atouts du Sénégal tels que son infrastructure de transport et de communication solide, son État de droit et son ouverture internationale.





Quelques mots sur les auteurs





Les auteurs, Pr Allé Nar Diop et Yves Dalmau, sont des experts reconnus dans leurs domaines respectifs.





Pr Allé Nar Diop, ingénieur statisticien, professeur agrégé des universités en sciences économiques et actuel Secrétaire général du Ministère sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, a également été Directeur général de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).