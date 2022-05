Une belle fresque murale en l'honneur de Sadio Mané

Une fresque murale de l'artiste Semedoo

Le champion d'Afrique sénégalais, Sadio Mané, honoré par un jeune artiste à Diamniadio. Son portrait est peint sur un mur, au cœur d'une rue passante.





C'est sur la route nationale, juste après l'hôpital Élisabeth Diouf, sur le mur du garage de Diamniadio, en allant vers Mbour, que le jeune peintre sénégalais Mouhamed Saliou Fall appelé ‘’Semedoo’’ a décidé de rendre hommage à l'international sénégalais Sadio Mané, à travers une gigantesque fresque murale aussi magnifique, qui capte toutes les attentions.





Selon l'artiste, l'œuvre est le fruit d'un travail de longue haleine qu'il a débuté au mois de mars dernier. C'est dans le but d'honorer l'enfant de Bambali pour son patriotisme et tout ce qu'il fait dans le social.





"Sadio est notre référence. Hormis ce qu’il a réalisé avec l’équipe nationale, ce que Sadio fait hors des terrains est extraordinaire. Sa façon d’aider les gens, il pouvait aujourd’hui se dire : je vais dépenser tout mon argent sur des voitures de luxe, etc. Mais non, il aide les jeunes de son pays et même hors du pays. Vraiment, quand on a ce genre de personne, on est fier d’être sénégalais et on n’a pas besoin de chercher ailleurs des idoles, car on a notre Sadio Mané. Donc, j’ai jugé nécessaire de réaliser cette œuvre pour lui rendre hommage, ‘déloko ndioukeul’", a expliqué l'artiste contacté par Seneweb.





Il ajoute, par ailleurs, qu'il prépare d'autres fresques murales en son honneur.





La fresque s'intitule ‘’Lion’’. Elle est faite en acrylique sur le mur, et mesure :





Longueur 2m20





Largeur 2m30





Coupe d’Afrique





Longueur 2m20





Largeur 1m74





Sadio Mané





Largeur 1m74





Longueur 2m10





Drapeau du Sénégal





Largeur 3m60