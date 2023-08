Une bonne nouvelle pour le rap sénégalais avec deux nominations !

Encore une très bonne nouvelle pour le monde du hip-hop sénégalais avec deux nouvelles consécrations. Deux figures du mouvement hip-hop seront célébrées au Burkina Faso grâce à leurs performances musicales reconnues sur la scène internationale.











Ouagadougou sera le foyer des African Rap Awards 2023, une toute nouvelle célébration dédiée à la culture hip-hop africaine, sous le thème « Préserver l'héritage de la culture hip-hop africaine ». Du 7 au 9 septembre 2023, le Burkina Faso sera la plateforme de lancement de cette messe du rap africain, qui va rassembler une constellation d'artistes prometteurs. C'est au sein de ce cadre riche en promesses que la scène du rap sénégalais brille avec la nomination de deux de ses étoiles montantes dans des catégories prestigieuses.





Iss 814, un nom qui résonne déjà avec une énergie contagieuse et des paroles percutantes, est en lice pour le titre d'« Espoir du rap africain ». Cette nomination reflète son impact grandissant dans le paysage musical sénégalais et africain. Son lyrisme authentique et son engagement transparaissent à travers chaque vers qu'il déclame. Porte-voix d'une jeunesse en quête de sens, Iss 814 incarne l'avenir prometteur du rap africain et sa présence aux African Rap Awards est une reconnaissance bien méritée.









Son actualité : le single « Suñu liberté », qui rappelle aux autorités du pays de la Teranga, des principes clef de la démocratie. D’un autre côté, la scène féminine du rap galsen s'illumine également grâce à la nomination d’OMG dans la catégorie « Meilleure performance féminine du rap africain ».





La rappeuse talentueuse impose sa voix unique sur la scène actuelle de son pays. Avec ses lyrics recherchés et une présence scénique captivante, OMG brise les stéréotypes et ouvre la voie à une nouvelle ère de femmes dans l'univers du rap. Sa nomination aux African Rap Awards est un témoignage de son impact et de son influence, sur la jeunesse de son pays et du continent. L’actualité de la rappeuse c'est son retour après 9 longs mois de silence, avec la publication du single « Mangui ci sama bopp », sous l'estampille de DD Records.