Une cérémonie officielle autour de Patrice Talon pour le retour des trésors royaux d'Abomey

Un véritable trésor culturel est arrivé à Cotonou ce mercredi 10 novembre 2021. Il avait été volé pendant la colonisation française, au XIXe siècle. Depuis, les œuvres se trouvaient à Paris. Elles sont désormais de retour sur le sol du Bénin. C'est un jour solennel pour le pays. Une cérémonie a été organisée.



La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte du palais présidentiel de la Marina. Le retour des 26 œuvres a été célébré par tout un ensemble de prestations artistiques, des danses effectuées par des troupes venues d'Abomey, de Porto-Novo et du nord du Bénin. Avant cela, l'hymne national avait été interprété par le chœur des enfants du Bénin.



Le président s'est exprimé longuement. « Je suis dévasté par l'émotion », a confié Patrice Talon, avant de parler de la « symbolique du retour au Bénin de notre âme, de notre identité ». Le chef de l'État a également salué la « clairvoyance » du président français. « Je voudrais à nouveau sur la terre béninoise lui exprimer notre gratitude », a-t-il dit.



La cérémonie s'est déroulée devant un parterre de personnalités. Autour du président Talon, il y avait là des ministres, des rois et reines de plusieurs royaumes du pays, ainsi que le président du Haut Conseil des rois. Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi, qui avaient été conviés, ne sont en revanche pas venus. Le second était empêché par des problèmes médicaux.



Premier temps fort de cette cérémonie : l'arrivée des 26 œuvres dans trois camions. La caisse contenant le trône du roi Ghezo a été très précautionneusement sortie et placée sur le tapis rouge qui faisait face aux invités. Signe de l'importance de l'évènement, cette cérémonie était retransmise en direct par la télévision nationale.



À l'extérieur du palais, des dizaines de Béninois se sont massés dès le début d'après-midi sur le parcours qui menait les œuvres de l'aéroport à la Marina. Les pièces ont atterri ici à Cotonou comme prévu sur les coups de 15 heures.



Ces œuvres d'art ne seront pas visibles tout de suite. Elles vont d'abord passer deux mois dans leur boîte, le temps de s'acclimater au changement de température et d'humidité, avant d'être exposées à la présidence pendant trois mois.



Mais en attendant, « il y a des instants dans l'histoire d'une nation qui changent le cours des choses. Cet instant-là que nous vivons, c'est un instant qui restera gravé, c'est un instant important », a déclaré sur le tarmac de l'aéroport, après l'arrivée de ce trésor, le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbénonci.