Une exposition en Hommage pour Tupac à Los Angeles

Une exposition hommage à Tupac Shakur à Los Angeles

Une exposition consacrée au rappeur américain Tupac Shakur a ouvert ses portes à Los Angeles. Baptisé Tupac Shakur Wake Me When I’m Free, ce musée itinérant explore la vie et l'héritage de l'artiste, l'une des figures les plus prolifiques du hip-hop, décédé en 1996 à l'âge de 25 ans. Elle invite à une exploration immersive de sa vie et de son œuvre. Le projet est décrit comme une « expérience totalement immersive et stimulante qui explore la vie et l'héritage de l'artiste et activiste acclamé.





L'exposition de 20 000 mètres carrés présentera la musique, la poésie, la garde-robe, le parcours militant et d'autres objets de Shakur dans des galeries. L'une des galeries sera consacrée à la défunte mère du rappeur, Afeni Shakur, l'ancienne Black Panther qui a inspiré le travail de son fils. Elle est décédée en 2016.