Valorisation de la culture sérère en Casamance : 72 heures de festivités autour de la paix, l'unité et la solidarité

72 de la culture Sérère en Casamance

Cette édition 2022 est placée sous le symbole de la paix, de la solidarité et de l’unité, comme ficelé à travers le thème choisi pour ces festivités. Il s'agit de faire revivre, pendant 72 heures (samedi, dimanche et lundi prochain) la culture sérère à Ziguinchor particulièrement et en Casamance de manière générale, selon la présidente de la fédération des GIE et Amicales Diambougoume, Madame Fall Siga Diouf sur les ondes de Zig FM.





Ces festivités culturelles sérères, indique-t-elle, vont connaitre une nouveauté. « Cette année, nous avons programmé de faire deux journées de lutte traditionnelle et une autre journée de régate, appelée communément course de pirogues au niveau du quai de pêche de Ziguinchor ». La présidente de Diambougoune de faire savoir que ces 72 heures, sont une façon de rappeler aux uns et autres que la « culture est au début et à la fin de tout développement », et montrer que leur fédération ou association œuvre toujours pour faire vivre la culture et tradition sérère, comme le font les autres ethnies.





Pour la lutte, Diambougoume présente trois drapeaux : un consacré à la paix, un autre pour la solidarité et le dernier pour l’unité, confie Siga Diouf Fall. Selon elle, c’est une manière pour les membres de cette fédération de jouer leur partition dans la recherche de la paix en Casamance, combat que Diambougoume a toujours porté.





Pour ce qui est de la course de pirogues ou régate, qui sera sous le signe du cousinage à plaisanteries, il est prévu des pirogues pour les peuls, diola et les sérères, et un drapeau va être réservé à ce cousinage à plaisanteries.